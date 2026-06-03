Spittaler Duo verscherbelte Firmen-Hardware auf Willhaben

Zwei junge Männer aus Spittal an der Drau sollen über fünfeinhalb Jahre hinweg Computerhardware ihres Arbeitgebers entwendet und im Internet zu Geld gemacht haben.

Nach einer Anzeige flog das Duo nun auf – die Polizei fand das Diebesgut direkt bei ihnen.

Nach einer Anzeige flog das Duo nun auf – die Polizei fand das Diebesgut direkt bei ihnen.

Zwei Männer aus dem Bezirk Spittal an der Drau im Alter von 21 und 26 Jahren stehen im Verdacht, ihren dortigen Arbeitgeber über einen Zeitraum von fünfeinhalb Jahren regelmäßig bestohlen zu haben.

Auf Willhaben verkauft

Die Beschuldigten wendeten sich dabei gezielt Computerhardware zu, die sie anschließend über die Online-Plattform „Willhaben.at“ anboten und verkauften. Nachdem der Eigentümer des Betriebs am 3. Juni Anzeige erstattet hatte, konnte die Polizei bei einer freiwilligen Nachschau in den Räumlichkeiten der Verdächtigen Diebesgut sicherstellen.

Männer zeigten sich geständig

Die beiden Männer zeigten sich bei der Vernehmung geständig. Der exakte Gesamtschaden steht aktuell noch nicht fest, wird jedoch im niedrigen fünfstelligen Bereich vermutet. Sobald die Ermittlungen abgeschlossen sind, erfolgt eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt.