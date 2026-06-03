Gesichtsscan und Führerschein: Betrüger zockt Seniorin in Wolfsberg ab

Ein falscher Amazon-Mitarbeiter betrog eine 76-Jährige aus Wolfsberg. Per Fernwartungs-App entlockte er ihr einen Gesichtsscan und Führerscheindaten. Die Bank meldete später einen vierstelligen Schaden.

Ein bislang nicht identifizierter Täter kontaktierte am Mittwoch eine 76-jährige Frau aus Wolfsberg. Er gab sich fälschlicherweise als Amazon-Mitarbeiter aus und überzeugte sie davon, dass unberechtigte Abbuchungen von ihrem Konto stattgefunden hätten. Um das Geld zurückzuerhalten, müsse sie umgehend handeln.

Finanzieller Schaden

Die Frau folgte der Anweisung, eine Fernwartungs-App auf ihrem Smartphone zu installieren. Im weiteren Verlauf wurde sie Schritt für Schritt durch einen vermeintlichen Rückabwicklungsprozess geleitet, bei dem sie mehrere Bestätigungen erteilte, ein Foto ihres Führerscheins übermittelte und einen Gesichtsscan durchführte. Als die Seniorin nach den Telefonaten misstrauisch wurde und ihre Bank kontaktierte, stellte sich heraus, dass bereits zwei unberechtigte Überweisungen durchgeführt worden waren. Der finanzielle Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Eurobereich.