Amira Aly über Kontaktabbruch-Vorwurf von Oliver Pocher verärgert

Die Trennung von Oliver Pocher und Amira Aly im Jahr 2023 sorgt weiterhin für öffentliche Dissonanzen. Auslöser für den aktuellen Konflikt ist die Schwangerschaft der 33-Jährigen aus Klagenfurt mit Partner Christian Düren. In seinem Podcast „Patchwork Boys 2“ kritisierte Pocher, dass er diese Neuigkeit erst aus der Presse erfahren habe. Zudem warf er seiner Ex-Frau vor, den Kontakt zu seinen drei älteren Kindern aus der Ehe mit Sandy Meyer-Wölden vernachlässigt zu haben.

„Schade, dass es so abbricht“

Im Podcast äußerte sich Pocher dazu kritisch: „Es ist auch schade, dass es so abbricht und du Sachen nicht trennen kannst. Weil Kinder sind unabhängig zu behandeln, ob sich die Eltern gut verstehen oder nicht. Sie hat unseren Kindern vorgelesen, sie ins Bett gebracht und alles Mögliche gemacht und hatte auch wirklich eine Bindung zu ihnen. Und wenn du es dann irgendwann nicht mehr hinbekommst, wenn alle auf dieselbe Schule gehen, die mal kurz mitzunehmen oder irgendwelche anderen Sachen nicht möglich sind, dann finde ich das schade“, schildert er im Podcast laut „Bild“.

Gegendarstellung aus dem Umfeld von Aly

Laut dem Medienbericht stoßen diese Vorwürfe im Umfeld von Amira Aly auf Unverständnis und Verärgerung. Den Informationen nach pflege Aly weiterhin ein gutes Verhältnis zu den Stiefkindern, stehe Pochers 16-jähriger Tochter nahe und habe den Zwillingen auch zum Geburtstag gratuliert. Während ihrer Ehe von 2016 bis 2023, aus der zwei gemeinsame Söhne hervorgingen, galt Aly zudem als treibende Kraft in der Familie.