Bis zu 25 Grad, Wolken und Sonne: So wird das Fronleichnam-Wetter in Kärnten

Am Donnerstag, dem Fronleichnamstag, präsentiert sich das Wetter am Vormittag in ganz Kärnten von seiner sonnigen Seite, wobei lediglich einige hohe Wolkenfelder am Himmel vorüberziehen. „Dann machen sich speziell in Oberkärnten allmählich größere Wolken bemerkbar, die vom Gailtal bis zu den Hohen Tauern im Lauf des Nachmittags dichter werden“, heißt es seitens der GeoSphere Austria. In diesen Regionen ist im weiteren Tagesverlauf auch der eine oder andere vereinzelte Regenschauer nicht ganz auszuschließen.

Sonnenschein überwiegt in Unterkärnten

Deutlich beständiger bleibt es hingegen in Unterkärnten, wo weiterhin der Sonnenschein überwiegt. Während die Temperaturen in den morgendlichen Frühstunden noch zwischen kühlen 6 und 9 Grad liegen, steigen sie am Nachmittag auf milde 20 bis 25 Grad an. Zudem ist in einigen Regionen mit einem lebhaften, föhnigen Südwind zu rechnen.