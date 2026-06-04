Löwen-Absturz: Das sagt Urgestein Peter Pacult zum 1860 München-Gau

Der TSV 1860 München stürzt nach dem Lizenz-Entzug in die Regionalliga ab. Ex-Löwe Peter Pacult zeigt sich im Interview tief getroffen von der Katastrophe rund um seinen ehemaligen Traditionsverein.

Er prägte und erlebte die goldenen Zeiten des Klubs, stand an der Seite von Haudegen Olaf Bodden und Manni Schwabl gegen die großen Bayern auf dem Platz und wusste mit Werner Lorant und Karl-Heinz Wildmoser eine starke Hand über sich. Aber diese Ära ist vorbei – und der deutsche Traditionsklub 1860 München steckt im Lizenz-Fiasko.

„Mehr als traurig“

Die Löwen-Katastrophe ist perfekt, die Lizenz für die 3. Liga nicht da: Investor Hasan Ismail zahlt nicht. Feierabend, die deutschen Medien überschlagen sich. Und der Absturz in die Regionalliga lässt Peter Pacult, der 1994 mit den Löwen sensationell ins Oberhaus aufstieg, erst recht nicht kalt. „Es ist mehr als traurig, das Ganze“, sagt Pacult gegenüber 5 Minuten, gerade im Urlaub, in einer ersten Reaktion, „was bei 60 passiert, ist wirklich traurig…“ Ob es klar war, dass es so kommen würde? Der Ex-Coach der Austria Klagenfurt zeigt sich diplomatisch: „Ich kann nicht beurteilen wie es weitergeht, wie die Verträge mit Spielern und den Trainern sind.“



