Brutale Szenen: Junge Männer prügeln 18-Jährigen krankenhausreif

Ein Zwischenfall auf einer Festveranstaltung in der Gemeinde Himmelberg beschäftigt derzeit die Polizei. Mehrere junge Männer stehen in Verdacht, einen 18-Jährigen krankenhausreif geschlagen zu haben. Die Ermittlungen laufen.

Zu der Auseinandersetzung kam es in der Nacht auf Donnerstag bei einer Festveranstaltung in der Gemeinde Himmelberg im Bezirk Feldkirchen. Vier junge Männer – darunter ein 17- und ein 18-jähriger Kärntner sowie zwei noch Unbekannte – sollen laut der hiesigen Polizei auf einen Gleichaltrigen eingeprügelt haben.

Krankenhausreif geschlagen

„Er wurde dabei im Bereich des Gesichtes und der Beine verletzt und mit der Rettung ins UKH Klagenfurt eingeliefert“, stellt die Exekutive fest. „Nach Abschluss der Ermittlungen wird eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt erstattet.“