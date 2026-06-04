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/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Mann, der sich freut, hinter ihm sind einige Bündel Geld.
Freudige Überraschung: Ein Kärntner bzw. eine Kärntnerin holte sich mehr als 248.000 Euro.
Kärnten
04/06/2026
Glückspilz!

Kärntner wurde über Nacht um 248.000 Euro reicher

Eine besondere Überraschung wartete am Mittwochabend auf einen Kärntner bzw. eine Kärntnerin. Er oder sie holte sich bei der Joker-Ziehung den Solo-Gewinn in Höhe von 248.000 Euro.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)
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Die Inflationsrate für Mai 2026 beträgt voraussichtlich 3,7 Prozent – 5 Minuten berichtete. Zumindest einen Kärntner bzw. eine Kärntnerin dürfte dies ausnahmsweise nicht interessieren. Der Grund: Derjenige holte sich am Mittwochabend den Solo-Gewinn beim Jokerspielen und wurde damit über Nacht sozusagen um etwas mehr als 248.000 Euro reicher. „Gleich mit dem ersten von drei abgegebenen Joker-Quicktipps hatte ein oder eine Kärntner:in die richtige Joker-Kombination geknackt“, heißt es vonseiten der Österreichische Lotterien dazu.

Lotto-Jackpot nicht geknackt

Bei der Lottoziehung blieb der große Jubel hingegen aus. Kein einziger Tipp hatte die Zahlen 14, 23, 32, 35, 41 und 45 richtig angekreuzt. Damit wurde der Jackpot erneut nicht geknackt. 

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