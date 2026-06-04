Kurios: Google zeigt Slowenien-Flagge an italienischer Grenze

Über Google Streetview sind 3D-Ansichten rund um den Globus abrufbar. Ein Kärntner entdeckte dabei kürzlich ein kurioses Detail: Denn an der Grenze zu Italien wird offenbar seit Jahren die falsche Staatsflagge angezeigt.

Auf der Social-Media-Plattform „Reddit“ weist der Kärntner darauf hin und fragt: „Hat da jemand die falschen Schilder und Flaggen aufgehängt?“ Und tatsächlich: Ein Blick auf Google Streetview bestätigt den Fehler. Dort sind fälschlicherweise seit dem Jahr 2019 die slowenische Flagge und ein entsprechender Grenzübergangs-Hinweis zu sehen. In Wahrheit befindet sich an dieser Stelle jedoch die italienische Staatsgrenze. Das weiß ein jeder Kärntner, der schon einmal über die Bundesstraße zum Pizza- oder Pasta-Essen nach Tarvis gefahren ist.

©Google Streetview | Auf Google Streetview weht an der italienischen Staatsgrenze … ©Google Streetview | … die slowenische Länderflagge.

Falsche Länderflagge gibt Rätsel auf

Zurecht fragt sich der „Reddit“-User: „Wie gibt es das?“ Eine Antwort ließ glücklicherweise nicht lange auf sich warten. Offenbar handelte es sich um ein Filmset, dass dort 2019 aufgebaut worden war. Klickt man sich auf Google Streetview ein Stück weiter, sind auch entsprechende LKW zu sehen, auf denen groß „CINETECNICA – Trasporti Cinematografici“ zu lesen ist. Gedreht wurde damals sogar ein Kärntner Landkrimi – nämlich der Spielfilm „Waidmannsdank“. Das Street View-Auto war wohl einfach nur zur sprichwörtlich falschen Zeit am falschen Ort.