Massiver Stau: Unfall bremst Reiseverkehr nahe der Grenze aus

Ein Unfall in Kombination mit den aktuell vorherrschenden Reiseverkehr sorgt für eine erhebliche Verkehrsüberlastungen auf Kärntens Autobahnen. Betroffen ist vor allem die Route nach Italien.

Wie vom ÖAMTC prognostiziert, führt das verlängerte Brückenwochenende zu massiven Verkehrsüberlastungen auf den Kärntens Autobahnen. Besonders die Routen in Richtung Italien sind betroffen. Der Grund für den Stillstand liegt laut einem 5 Minuten-Leser an einem Verkehrsunfall, der sich unweit der Staatsgrenze zugetragen hat. Dieser sorgt nun sowohl auf der A2 Südautobahn kurz nach Arnoldstein, als auch auf der B83 Kärntner Straße für Stau. Des Weiteren kommt es laut dem Mobilitätsclub auch auf dem Autobahnteilstück zwischen Völkermarkt-West und der Unterflurtrasse Haidach nahe Klagenfurt zu dichtem Verkehr.











Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.06.2026 um 12:23 Uhr aktualisiert