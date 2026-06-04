Von Stier attackiert: 65-Jähriger schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen

Heute Vormittag kam es in Griffen zu einem folgenschweren Zwischenfall. Ein Landwirt wurde von einem Stier attackiert und musste ins Krankenhaus geflogen werden.

Nach einer Stier-Attacke musste heute ein 65-jähriger Landwirt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach einer Stier-Attacke musste heute ein 65-jähriger Landwirt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen elf Uhr trieb der 34-jährige Sohn des Landwirtes ein Kalb und eine Kuh auf eine eingezäunte Weide in Griffen (Völkermarkt). In seiner Nähe stand der Landwirt selbst und bemerkte plötzlich, dass genau im selben Moment ein vierjähriger Stier die eingezäunte Weide verließ. Dann nahm das Unglück seinen Lauf.

Mehrmals gegen Holzstapel gedrückt

Der 65-Jährige wollte noch verhindern, dass der Stier die Weide verließ, doch der Stier fing an ihn zu attackieren und drückte in mehrfach gegen einen Holzstapel. „Dabei wurde der Mann schwer verletzt“, schildert die Polizei. Im Eifer des Gefechts schaffte es sein Sohn den Stier wegzudrängen und alarmierte sofort die Rettungskräfte. „Schwer verletzt wurde er nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber RK1 in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert“, heißt es von den Beamten abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.06.2026 um 15:58 Uhr aktualisiert