Italientief und Kaltfront bringen wechselhaftes Wetter nach Kärnten

Das verlängerte Wochenende bringt zunächst einen Wetterumschwung am Freitag. Ein Italientief und eine Kaltfront kommen auf Kärnten zu, doch dieses soll Prognosen zufolge nicht allzu lange andauern. Hier bekommst einen Ausblick.

Am morgigen Freitag kommt eine Kaltfront und ein Italientief auf Kärnten zu, doch eine Wetterbesserung ist schnell in Sicht.

Am morgigen Freitag kommt eine Kaltfront und ein Italientief auf Kärnten zu, doch eine Wetterbesserung ist schnell in Sicht.

Kärnten startete heiß in den Juni. Mit dem meteorologischen Sommerbeginn wurden bereits wieder Höchstwerte bis zu 30 Grad erwartet. Mit den Temperaturen steigt aber auch das Gewitter-Risiko. Viele Kärntner haben sich diese Woche schon auf das verlängerte Wochenende gefreut. Der Fronleichnamstag präsentierte sich zunächst sonnig, im Tagesverlauf zogen bereits einige Wolken auf. Doch wie wird das Wetter in den nächsten Tagen?

Wetter in Kärnten an Fronleichnam

Heute Abend soll es, so die Geosphere Austria, noch niederschlagsfrei bleiben. In der Nacht kann es im Westen des Landes dann schon einzelne Regenschauer geben. „Der Niederschlag breitet sich bis Freitag Früh auf Osttirol und Oberkärnten aus“, so die Meteorologen. Das Temperaturminimum liegt in der Nacht bei elf bis 13 Grad.

Kärnten: Italientief und Kaltfront am Freitag

„Eine Kaltfront in Verbindung mit einem Oberitalientief bringen in der Früh und am Vormittag verbreitet Regen und Regenschauer“, prognostizieren die Wetterexperten für den morgigen Freitag. Auch ein paar Gewitter kann es an der Südgrenze des Landes geben. Doch bereits am Nachmittag ist eine Wetterbesserung in Sicht, vom Western her lockern die Wolken auf. Die Sonne blickt jedoch nur vereinzelt am Abend hervor. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 15 und 19 Grad.

Hochzeitssaison startet wieder: So wird das Wetter am Samstag

Gerade im Juni fängt die Saison wieder an in der vielerorts die Hochzeitsglocken läuten. Vor allem das Wetter ist oftmals der Faktor, von dem vieles abhängt. Wie die Geosphere Austria mitteilt, startet der Samstag bewölkt, das soll voraussichtlich auch am Nachmittag so bleiben. Regenschauer werden vor allem über den Bergen, von den Karnischen Alpen über die Hohen Tauern bis zu den Gurktaler Alpen. „Im Klagenfurter Becken bleibt es meist trocken. Das Temperaturniveau steigt mit Südwind an“, so vonseiten der Meteorologen. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 25 Grad.

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So wird das Wetter am Sonntag in Kärnten

Der Sonntag präsentiert sich von seiner schönen Seite, doch könnte es hier und da auch regnen. „Am Sonntag präsentiert sich das Wetter überwiegend sonnig und sommerlich warm. Tagsüber bilden sich Quellwolken und damit einhergehend erneute Regenschauer“, so die Geosphere Austria weiter. In der Früh soll es um die acht bis 13 Grad haben, die Nachmittagswerte liegen zwischen 23 und 28 Grad.