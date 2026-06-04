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/ ©FF St. Veit/Glan
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Reh in einem Bachbett.
Die Freiwillige Feuerwehr St. Veit an der Glan rettete am heutigen Donnerstag ein Reh aus einem Bachbett.
St. Veit an der Glan
04/06/2026
Feuerwehreinsatz
Mit Video

Hilfloses Reh aus Bachbett gerettet: Kärntner Florianis im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr St. Veit an der Glan wurde am heutigen Fronleichnamstag zu einem tierischen Einsatz alarmiert - mit glücklichem Ausgang.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(145 Wörter)
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Um 17 Uhr heulten heute in St. Veit die Sirenen. Umgehend rückten die die „Fire Veiter“ aus. Der Grund: Ein Tier musste gerettet werden.

Reh stand im Obermühlbach

Die Florianis teilten in den sozialen Medien auch ein Video auf dem ein Reh zusehen war. Es stand in einem Bach – genauer gesagt im Obermühlbach. Offenbar konnte es selbständig nicht mehr heraus gelangen. Auf dem Video sieht man das Reh, wie es auf den filmenden Feuerwehrmann zulief.

Tierrettung nahm glückliches Ende

Die Florianis dürften das Tier offenbar auch mit Geräuschen in Richtung rettenden Ausgang gelockt haben, was ihnen auch gelang. Am Ende hüpfte das Reh die Stufen hinauf und auf eine Wiese. Abschließend drückten die Einsatzkräfte mit einem „Jawohl“ ihre Freude über den gelungenen Einsatz aus.

©FF St. Veit/Glan | Die FF St. Veit an der Glan rettete heute ein Reh aus einem Bachbett.
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