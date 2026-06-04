Villacher Unternehmen gewinnt Prozess gegen die Volksbank

Der Fall rund um den unter Betrugsverdacht stehenden ehemaligen Wertpapierberater zieht sich heuer schon das dritte Jahr in die Länge. Mehre Kunden fühlten sich um insgesamt mehr als zwölf Millionen betrogen und erstatteten Strafanzeige. Gleichzeitig versuchten einige die Bank für die angeblichen betrügerischen des von ihr gefeuerten Bankers haftbar zu machen.

1,2 Millionen Euro Schadenersatz

Unter anderem klagte eine prominente Villacher Familie mit klingendem Namen die Volksbank um satte 1,2 Millionen Euro. Das Geld habe der Banker nach und nach statt auf ein anderes Konto einzuzahlen in bar von ihnen erhalten und für sich behalten, so der Vorwurf der Geschäftsleute, eine Mutter und ihr Sohn. Der von dem Grazer Top Anwalt Franz Unterasinger vertretene Banker war im Prozess sogar als Zeuge der Bank aufgetreten, und beharrte darauf, dass alles korrekt abgelaufen sei.

„Gericht gab den Klägern recht“

„Ich erhielt am Freitagabend das Urteil zugestellt, das Gericht gab den Klägern recht und hat die Bank zur Zahlung von 1.2 Millionen Euro verurteilt“, bestätigt der Anwalt auf Anfrage von 5 Minuten. Das könnte auch Auswirkungen auf das kommende Strafverfahren haben, dem sich der Verdächtige vermutlich noch heuer stellen wird müssen. Für ihn gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.