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/ ©Günther Mallweger
Das Bild auf 5min.at zeigt einen wolkigen Herbsttage in der Klagenfurter Ostbucht.
Am Freitag wird es in Kärnten etwas kühler, auch kann es vielerorts regnen.
Kärnten
04/06/2026
Prognose

Dieses Wetter erwartet die Kärntner am Freitag

Der Freitag wird etwas kühler. Eine Kaltfront und ein Italientief bringen Regen und Regenschauer. Einen Überblick bekommst du hier.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)
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Wie bereits berichtet, kündigt sich für den Freitag eine Kaltfront mit einem Oberitalientief an. Vor allem soll es in der Früh und am Vormittag verbreitet regnen. „Entlang der Südgrenze sind mitunter Gewitter in die Bewölkung eingebettet. In den Nachmittagsstunden bessert sich das Wetter bereits wieder und die Wolken lockern von Westen her auf“, so vonseiten der Geosphere Austria. In Unterkärnten zeigt sich die Sonne eher zögerlich in den Abendstunden. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 19 Grad.

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