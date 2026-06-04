Dieses Wetter erwartet die Kärntner am Freitag

Wie bereits berichtet, kündigt sich für den Freitag eine Kaltfront mit einem Oberitalientief an. Vor allem soll es in der Früh und am Vormittag verbreitet regnen. „Entlang der Südgrenze sind mitunter Gewitter in die Bewölkung eingebettet. In den Nachmittagsstunden bessert sich das Wetter bereits wieder und die Wolken lockern von Westen her auf“, so vonseiten der Geosphere Austria. In Unterkärnten zeigt sich die Sonne eher zögerlich in den Abendstunden. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 19 Grad.