Rettungsaktion: Einsatzkräfte mussten sich Weg erst frei schneiden

Zu einer spektakulären Rettungsaktion kam es am Donnerstagabend nach einem Mountainbike-Unfall am Südufer des Millstätter Sees im Bezirk Spittal an der Drau.

Seinen Anfang nahm alles auf einem Slow Trail entlang des Millstätter Sees in Kärnten. „Dieser ist als Wanderweg ausgewiesen und es gilt ein Radfahrverbot“, stellen die Beamten der hiesigen Polizeiinspektion fest. Nichtsdestotrotz war ein Deutscher dort alleine mit seinem Mountainbike unterwegs und fuhr sprichwörtlich über Stock und Stein. „Aus bislang unbekannter Ursache kam er auf dem stark verwurzelten und teilweise nassen Wandersteig zu Sturz“, schildert die Exekutive.

Deutscher schwer verletzt

In weiterer Folge stürzte der Mann sechs Meter über das nahezu senkrecht abfallende und steinige Gelände in Richtung Ufer. Dort kam er etwa zwei Meter vor dem See schwer verletzt zum Liegen. „Ihm gelang es noch, selbst die Rettungskräfte zu alarmieren“, so die Polizisten, welche daraufhin gemeinsam mit der Bergrettung Spittal an der Drau, den Freiwilligen Feuerwehren Seeboden und Millstatt sowie der Rettung Spittal an der Drau und einem Team des Notarzthubschraubers RK 1 zum Einsatz ausrückten.

Spektakuläre Rettungsaktion am Millstätter See

Zwar wurde der Mann in der bereits eintretenden Dunkelheit schnell von den Polizeibeamten gefunden, jedoch gab es in dem dicht bewaldeten Gebiet nirgends einen Landeplatz für den Hubschrauber. Daher wurde der Notarzt in ein Boot der Feuerwehr abgeseilt und zu dem Verletzten gebracht. „Nach erfolgter notärztlicher Versorgung musste die Bergrettung mithilfe einer Motorsäge einen Weg zum Ufer freischneiden“, so die Einsatzkräfte weiter. Letztendlich gelang es, den Mann auf einer Schaufeltrage zum Boot zu bringen. Danach ging es zum Strandbad Millstatt, von wo aus der Verletzte ins Klinikum Klagenfurt geflogen wurde.

©Leservideo | Dramatische Szenen spielten sich zu Fronleichnam am Ufer des Millstätter Sees ab.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.06.2026 um 06:50 Uhr aktualisiert