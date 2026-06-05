Motorräder im Fokus: 96 Verstöße bei Schwerpunktaktion in Kärnten angezeigt

Zum Beginn der Motorradsaison wurde im Bezirk Spittal an der Drau eine Schwerpunktkontrolle durchgeführt. Insgesamt setzte es 96 Anzeigen und dementsprechende Organmandate für Biker.

Zu Fronleichnam hatten die Beamten der Landesverkehrsabteilung Kärnten sowie des Bezirkspolizeikommandos Spittal an der Drau allerhand zu tun. Grund war eine Schwerpunktaktion zum Start der diesjährigen Motorradsaison. Kontrollen wurden unter anderem auf der Großglocknerhochalpenstraße, der B87 Weißensee Straße, der B100 Drautal Straße, der B106 Mölltal Straße, der B107 Großglockner Straße, B110 Plöckenpass Straße und auf der B111 Gailtal Straße durch geführt.

96 Strafen verhängt

Im Zuge dessen hagelte es Strafzettel. „66 Motorradlenker wurden wegen Geschwindigkeitsübertretungen angezeigt“, heißt es vonseiten der Exekutive. Weiters wurden 30 Motorradlenker wegen weiteren verkehrsrechtlichen Übertretungen abgestraft. „Dieser Verkehrsschwerpunkt diente zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beim Motorradfahren auf diesen beliebten Ausflugsstraßen und wird in unregelmäßigen Abständen wiederholt werden“, kündigen die Polizisten abschließend an.