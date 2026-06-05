Mann entblößte sich vor Frauen: Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Zwei Fälle von sexueller Belästigung beschäftigen derzeit die Kärntner Polizei. Sowohl in Klagenfurt als auch in St. Veit an der Glan soll sich ein Mann vor zwei Frauen entblößt haben. Die Ermittlungen laufen.

Der Mann steht in Verdacht, vor den Frauen onaniert zu haben.

Der Mann steht in Verdacht, vor den Frauen onaniert zu haben.

Eine unangenehme Begegnung hatten zwei Frauen am Feiertag in Klagenfurt bzw. in St. Veit an der Glan. „In den Abendstunden kam es dort zu zwei Fällen von sexueller Belästigung im öffentlichen Raum“, bestätigt die Landespolizeidirektion Kärnten, welche inzwischen die Ermittlungen aufgenommen hat. Konkret steht der Mann in Verdacht, vor den beiden Frauen sein Geschlechtsteil entblößt und in weiterer Folge vor ihnen onaniert zu haben. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung.

Ermittlungen laufen

„In beiden Fällen entfernte sich der Tatverdächtige nach den Vorfällen in unbekannte Richtung“, so die Polizisten weiter. Eine Fahndung verlief bislang negativ. „Die Ermittlungen zur Identität des Mannes sowie zur Klärung eines möglichen Zusammenhangs zwischen den beiden Vorfällen werden geführt“, heißt es weiter.

Sofort Polizei rufen

„Sollten Personen in eine ähnliche Situation geraten oder einen derartigen Vorfall wahrnehmen, wird ersucht, umgehend den Polizeinotruf 133 zu verständigen“, betont die Exekutive. In der Folge werden unverzüglich Fahndungs- und Schutzmaßnahmen eingeleitet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.06.2026 um 11:46 Uhr aktualisiert