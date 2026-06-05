Große Trauer: Kärntner Musikwissenschaftler und Schauspieler verstorben

Der österreichische Musikwissenschaftler, Pädagoge und Künstler Gerald Florian Messner ist am 1. Juni im Alter von 89 Jahren gestorben. Geboren am 22. Februar 1937 in Bad Eisenkappel (Bezirk Völkermarkt) hinterlässt er ein vielseitiges Lebenswerk.

Film-, Fernseh- und Radioproduktionen

Nach seiner Ausbildung am Wiener Max-Reinhardt-Seminar sowie der Promotion in Musikwissenschaft an der Universität Wien im Jahr 1975 war Messner zunächst als Schauspieler und Regisseur unter dem Künstlernamen „Gerald Florian“ an renommierten Bühnen wie dem Wiener Volkstheater, der Volksoper und dem Burgtheater aktiv. Zudem wirkte er in zahlreichen Film-, Fernseh- und Radioproduktionen mit. Als Musikethnologe erlangte er internationale Anerkennung durch seine Feldforschungen zur autochthonen Volks-Mehrstimmigkeit in Ozeanien, Indonesien und Bulgarien. Seine wissenschaftliche Arbeit über den Gesangsstil der bulgarischen „Bistriza Babi“ trug maßgeblich dazu bei, dass dieser 2005 in die UNESCO-Liste des immateriellen Welterbes aufgenommen wurde.

Professor in Melbourne, Kalifornien und Bayreuth

Ab 1986 lehrte Messner als Professor an der Deakin University in Melbourne, Australien. Weitere Gastprofessuren führten ihn unter anderem an die UCLA in Kalifornien sowie an die Universitäten Bayreuth und Eichstätt. In Sydney gründete er das Ausbildungsinstitut „S.E.S.K.“ für darstellende Künste. Darüber hinaus war er über viele Jahre als Radiomacher für das australische Rundfunknetzwerk SBS tätig und trat als Komponist, Lyriker und Maler hervor. Zuletzt lebte Messner auch in Kasachstan und widmete sich bei Heimatbesuchen der Erforschung vorchristlicher Kultur und Bräuche in Kärnten.