Feldkirchen: Motorradsturz fordert verletzte Frau (52) und Straßensperre

Nach einem Motorradunfall im Bezirk Feldkirchen musste die Gurktalstraße komplett gesperrt werden. Eine Frau aus Niederösterreich erlitt beim Sturz Verletzungen unbestimmten Grades.

Ein Motorradausflug eines Ehepaars aus Niederösterreich endete am späten Freitagvormittag im Graben. Ein 61-jähriger Mann war gegen 11:15 Uhr gemeinsam mit seiner 52-jährigen Frau im Bezirk Feldkirchen unterwegs, als er auf der regennassen Gurktalstraße die Kontrolle über sein Zweirad verlor. Das Paar kam zu Sturz, wie die Landespolizeidirektion Kärnten berichtet.

Straße für etwa 45 Minuten gesperrt

Während der Lenker den Unfall unverletzt überstand, hatte seine Mitfahrerin weniger Glück: Sie zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung vor Ort transportierte der Rettungsdienst die Frau in das Landeskrankenhaus Villach. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten musste die Gurktalstraße für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Verkehrsbehinderungen dauerten rund 45 Minuten an.