In 100 Minuten nach Rom: Neue Flugverbindung ab Klagenfurt startet

Die neue Flugverbindung ergänzt den aktuellen Sommerflugplan des Flughafens Klagenfurt. Das Angebot richtet sich sowohl an Urlaubs- und Geschäftsreisende aus Kärnten als auch an Gäste aus dem Großraum Rom. Zum Start der neuen Verbindung verzeichnete die Fluggesellschaft eine starke Nachfrage: Der Erstflug am Donnerstag war laut Betreiberangaben nahezu vollständig ausgebucht. Die Ticketpreise für die Strecke beginnen bei 99 Euro für den Oneway-Flug. „Wir freuen uns sehr, mit Rom eine tolle Ergänzung unseres Flugplans anbieten zu können. Die Verbindung wurde von Beginn an hervorragend angenommen – der Erstflug ist nahezu komplett ausgebucht. Die Strecke wird vorerst bis zum 1. November 2026 bedient und deckt somit die gesamte Tourismussaison vom Vorsommer über die Ferienzeit im Sommer bis hin zu den Herbstferien ab. Unser gemeinsames klares Ziel ist es, diese Anbindung als ganzjährige Flugverbindung zu etablieren“, schildert Maximilian Wildt, Geschäftsführer des Flughafens Klagenfurt.

Platz für 76 Passagiere

Die eingesetzten Flugzeuge bieten Platz für 76 Passagiere. Laut der Fluglinie passt diese Kapazität optimal zur Marktgröße des Regionalflughafens Klagenfurt, um Regionen ohne Umwege direkt miteinander zu verbinden. Die Flugzeit in die italienische Hauptstadt beträgt rund eine Stunde. „Mit Rom erweitern wir das Flugangebot ab Klagenfurt um eine der beliebtesten Städtedestinationen Europas. Dank der kurzen Flugzeit von rund einer Stunde und den Flügen von Donnerstag bis Sonntag eignet sich die Verbindung ideal für Wochenendtrips und Sommerurlaube. Klagenfurt passt perfekt zu unserem Geschäftsmodell: So wie unser Heimatflughafen Bozen ist auch Klagenfurt ein attraktiver Regionalflughafen, dessen Marktgröße optimal zu unserem 76-sitzigen Fluggerät passt. Damit können wir Regionen direkt miteinander verbinden und unseren Gästen komfortables Reisen ohne Umwege ermöglichen“, ergänzt Josef Gostner, Präsident von SkyAlps.

Ausbau der Infrastruktur

Neben dem touristischen Potenzial soll die Verbindung auch den Wirtschaftsstandort Kärnten durch eine verbesserte internationale Erreichbarkeit stärken. „Die Flugrichtung stimmt, denn mit der deutlichen Stärkung des Flughafen-Angebots durch den Rom-Flug wird sowohl touristisches Potential erschlossen als auch Kärnten als international angebundener Wirtschaftsstandort gestärkt“, erklärt Landeshauptmann-Stvellvertreter Martin Gruber. Der Fokus liegt dabei auf einer langfristigen und nachhaltigen Positionierung des Flughafens in der Alpen-Adria-Region durch den gezielten Ausbau der Infrastruktur und des Angebots. „Mit der neuen Direktverbindung nach Rom wird das touristische Potenzial des Flughafens Klagenfurt weiter konsequent gehoben. Die Strecke stärkt nicht nur die internationale Anbindung Kärntens, sondern eröffnet auch zusätzliche Chancen für den Incoming-Tourismus aus einem der bedeutendsten Reisemärkte Italiens. Mein besonderer Dank gilt dem gesamten Team des Flughafens Klagenfurt sowie unseren Airlinepartnern, die mit ihrem Engagement wesentlich zur erfreulichen und prosperierenden Entwicklung des Flughafens beitragen“, so Martin Payer, Aufsichtsratsvorsitzender der Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft.

325.000 Nächtigungen pro Jahr

Italien stellt für den Kärntner Tourismus einen bedeutenden Herkunftsmarkt dar, der jährlich rund 325.000 Nächtigungen generiert. „In der Region Latium suchen Reisende im Sommer vor allem Abkühlung vor der Großstadthitze. Kärnten bietet hierfür eine passende Alternative mit Berg- und Seenlandschaften zur Erholung. Dementsprechend intensivieren wir unsere Marketingaktivitäten in Social Media, Print, Radio und TV. Weiters bewerben wir den neuen Direktflug mit großflächigen Plakaten im Stadtzentrum Roms, etwa rund um die Engelsburg sowie mit drei Kärnten gebrandeten Bussen in der Innenstadt“, Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung. Am Flughafen Klagenfurt wurden die ersten Fluggäste vor dem Abflug mit Pizza und Getränken bewirtet, während das eintreffende Flugzeug der SkyAlps bei der Landung mit der traditionellen Wasserfontäne der Flughafenfeuerwehr empfangen wurde.

Informationen zur Flugroute

Von Rom nach Klagenfurt

Flugtag Strecke Abflug FCO Ankunft KLU Donnerstag Rom (FCO) – Klagenfurt (KLU) 09:45 11:25 Sonntag Rom (FCO) – Klagenfurt (KLU) 12:40 14:20

Von Klagenfurt nach Rom