Falscher Polizist wollte 500 Euro: Kärntnerin (33) durchschaute Betrugsmasche

Am Freitagnachmittag ist eine 33-jährige Frau im Bezirk Spittal an der Drau ins Visier eines mutmaßlichen Betrügers geraten. Der bislang unbekannte Täter suchte das Opfer gegen 15 Uhr an ihrer Wohnadresse auf und gab sich als Polizist in Zivilkleidung aus. Mit der Behauptung, die Frau habe alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht und anschließend Fahrerflucht begangen, forderte er eine Summe von 500 Euro. Da die Frau der Aufforderung jedoch nicht nachkam und kein Geld übergab, verließ der Mann nach rund zehn Minuten unverrichteter Dinge das Gebäude.

Nicht der erste Fall

Im Zuge der anschließenden Sachverhaltsaufnahme durch die echte Polizei stellte sich heraus, dass es sich nicht um den ersten Vorfall dieser Art handelte. Das Opfer gab zu Protokoll, dass bereits etwa eine Woche zuvor ein Mann an ihrer Adresse aufgetaucht war – damals allerdings in Uniform. Da dieser Unbekannte mit derselben Betrugsmasche und den identischen Behauptungen versucht hatte, Geld zu fordern, wird von demselben Täter ausgegangen. Die Ermittlungen der Polizei zu beiden Vorfällen laufen.