Wechselhafter Samstag in Kärnten: Sonne, Wolken und bis zu 25 Grad

Der Samstag startet in Kärnten überwiegend bewölkt. Im Laufe des Vormittags lockert es jedoch regional auf, sodass sich die Sonne immer wieder für längere Zeit durchsetzen kann.

Bereits ab den Mittagsstunden bilden sich über den Gipfeln erneut verstärkt Quellwolken. Diese breiten sich im weiteren Tagesverlauf aus und verdecken die Sonne am Nachmittag zeitweise auch in den Tälern. Gegen Ende des Tages stellt sich das Wetter vor allem in den höheren Lagen um.

Regenschauer sind möglich

„Ab dem späten Nachmittag ist vor allem über den Bergen im Westen, gegen Abend dann auch in den Gurktaler Alpen mit Regenschauern zu rechnen“, wissen die Experten der GeoSphere Austria. Wer im Klagenfurter Becken unterwegs ist, hat mehr Glück: Hier bleibt es aller Voraussicht nach den gesamten Tag über trocken.

Temperaturen steigen spürbar

Begleitet wird das Wetter von einem auflebenden Südwind. Während die Temperaturen in den frühen Morgenstunden noch bei herbstlichen 6 bis 10 Grad liegen, klettert das Thermometer bis zum Nachmittag auf angenehme Höchstwerte zwischen 20 und 25 Grad.