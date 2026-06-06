Große Trauer: Bekannter Kärntner Fastenarzt verstorben

Dr. Rainer Schroth ist nicht mehr. Der 1943 geborene Kurarzt aus Obervellach hat am 2. Juni seine Augen für immer geschlossen. Er widmete sein Leben der Weiterentwicklung der traditionsreichen Fastenmethode, der sogenannten „Schrothkur“, die auf seinen Vorfahren Johann Schroth zurückgeht, und machte sie weit über die Grenzen Kärntens hinaus bekannt. Für seine medizinischen Leistungen und sein langjähriges Engagement wurde er unter anderem mit dem Großen Ehrenzeichen des Landes Kärnten ausgezeichnet.

Kinder führen Lebenswerk fort

Geboren wurde Schroth 1943 während der Flucht seiner Familie aus dem Sudetenland. Nach seinem Medizinstudium kehrte er nach Obervellach zurück und führte die von seinem Vater wiederbelebte Schrothkur ab 1950 auf professioneller Ebene weiter, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Im Laufe der Jahrzehnte betreute er Tausende Patienten. Seine Familie spielte dabei stets eine zentrale Rolle, seine Kinder – darunter zwei Mediziner – wollen nun sein Lebenswerk fortführen. Die Trauerfeier für Rainer Schroth findet am 12. Juni in der Pfarrkirche Obervellach statt.