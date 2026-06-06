Wirtschaftswachstum: Kärnten könnte heuer Österreichs Nummer 1 werden

2025 lief es wirtschaftlich in Kärnten eher mau: Unser Bundesland war das schwächste Österreichs. Für 2026 erwarten Experten laut einer aktuellen Analyse nun aber eine überraschende Wende.

Kärnten hat wirtschaftlich schwierige Monate hinter sich. Laut der aktuellen Bundesländeranalyse der UniCredit Bank Austria war unser Bundesland 2025 sogar das Schlusslicht Österreichs. Für das kommende Jahr prognostizieren die Experten jedoch eine deutliche Trendwende.

Kärnten hatte 2025 schwächste Wirtschaftsleistung

Mit einem Minus von 0,9 Prozent verzeichnete Kärnten im Vorjahr die schwächste Wirtschaftsleistung aller Bundesländer. Während Tirol um 1,9 Prozent und Wien um 1,1 Prozent zulegen konnten, blieb Kärnten hinter allen anderen Regionen zurück. Auch in Oberösterreich wurde ein Minus von 0,2 Prozent verzeichnet. „Regionen mit stabiler Industrie und vergleichsweise robuster Bauentwicklung konnten 2025 stärker expandieren. Gleichzeitig blieb die Wachstumsdynamik in vielen Industriebundesländern trotz erster Erholungsschritte begrenzt“, so Robert Schwarz, Ökonom bei der UniCredit Bank Austria.

Industrie und Bau bremsten Entwicklung

Österreichweit machte sich vor allem die schwache Baukonjunktur bemerkbar. Hohe Bau- und Finanzierungskosten belasteten die Nachfrage. Zwar zeigte die Industrie erstmals seit längerer Zeit wieder leichte Erholungstendenzen, insgesamt blieb die wirtschaftliche Dynamik aber gering. „Die gedämpfte Nachfrage im Wohnbau aufgrund hoher Baukosten und höherer Finanzierungskosten belastete die Baukonjunktur auch 2025 deutlich“, so Schwarz. Auch die Arbeitslosigkeit stieg laut Analyse in allen Bundesländern weiter an.

Kärnten im Aufwärtstrend dank KI-Investitionen

Für das Jahr 2026 rechnen die Ökonomen allerdings mit einer positiven Überraschung für Kärnten. Mit einem prognostizierten Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent soll Kärnten österreichweit die höchste Wachstumsrate erreichen – noch vor Wien und Tirol, die jeweils bei rund einem Prozent liegen. Als wichtigen Wachstumsmotor sehen die Experten Investitionen im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Diese sollen wesentlich dazu beitragen, dass Kärnten nach dem schwachen Vorjahr wieder deutlich zulegen kann.

Arbeitslosigkeit in Kärnten könnte leicht sinken

Auch am Arbeitsmarkt wird eine leichte Entspannung erwartet. Kärnten zählt neben Oberösterreich zu jenen Bundesländern, in denen die durchschnittliche Arbeitslosenquote 2026 leicht zurückgehen könnte. Ein deutlicher Rückgang ist jedoch laut Analyse nicht zu erwarten.

Unsicherheiten bleiben bestehen

Trotz der positiven Aussichten warnen die Wirtschaftsexperten vor Risiken. Internationale Handelskonflikte, die US-Zollpolitik sowie geopolitische Spannungen könnten die Nachfrage bremsen und damit auch Auswirkungen auf exportorientierte Regionen haben. „Insbesondere exportorientierte Bundesländer bleiben damit anfällig für externe Schocks“, heißt es seitens der UniCredit Bank Austria abschließend.