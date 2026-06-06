Brand in Kärntner Bildungszentrum: Drei Feuerwehren rücken aus

Im Bezirk Hermagor kam es am Freitagabend zu einem Brand bei einer Heizungsanlage in einem Bildungszentrum. Drei Feuerwehren rückten aus.

Am 5. Juni wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Stefan/Gail (Bezirk Hermagor) um 21 Uhr ins örtliche Bildungszentrum alarmiert. Der Grund: Dort war es zum Brand im Bereich der Förderschnecke einer Heizungsanlage gekommen. Auch die Feuerwehren Tratten und Matschiedl rückten aus. Unter Atemschutz räumten die Florianis den betroffenen Bereich und löschten den Brand. „Durch das rasche Eingreifen konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden“, so die Feuerwehr St. Stefan/Gail. Im Anschluss kontrollierten die Feuerwehrleute den Brandort und rückten danach wieder in ihre Rüsthäuser ein.