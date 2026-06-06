Erneut Staatsmeister nach Krimi-Finale: Biro triumphiert in Wien

In den vergangenen Tagen fanden in Wien die Staatsmeisterschaften im Fechten statt – und ein Kärntner holte sich den Sieg.

Was für ein Finale: Alexander Biro hat sich bei den Austria Finals in Wien zum vierten Mal den österreichischen Staatsmeistertitel im Herrendegen gesichert. Der Kärntner, der seine ersten Fechtschritte beim KAC machte und dort lange trainierte, gewann das Endduell gegen den Grazer Jan Schuhmann denkbar knapp mit 10:9 – und das nach einer dramatischen Schlussphase.

Sudden-Death-Sieg für Biro

Lange sah es danach aus, als müsste sich Biro geschlagen geben. Doch in der letzten Sekunde gelang ihm noch der Treffer zum 9:9-Ausgleich. Die Entscheidung fiel damit im sogenannten Sudden Death, bei dem der nächste Treffer über Sieg oder Niederlage entscheidet. Dort behielt der Kärntner die Nerven und setzte den entscheidenden Treffer zum Staatsmeistertitel. Besonders bemerkenswert: Finalgegner Schuhmann hatte zuvor den favorisierten Linzer Josef Mahringer aus dem Bewerb geworfen.

Kärnten ist stolz

Mit dem Erfolg krönte sich Biro bereits zum vierten Mal zum österreichischen Staatsmeister und bestätigte damit seine Stellung als einer der erfolgreichsten Fechter des Landes. „Ein Finale, das erst in der letzten Sekunde und schließlich im Sudden Death entschieden wird, verlangt nicht nur sportliches Können, sondern auch außergewöhnliche mentale Stärke“, gratuliert Kärntens Landessportdirektor Arno Arthofer. Arthofer sieht den Erfolg auch als wichtiges Signal für den Kärntner Fechtsport: „Ein vierter Staatsmeistertitel ist Ausdruck von Kontinuität, harter Arbeit und höchster Professionalität.“