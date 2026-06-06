Hirt räumt Kreativpreis ab: Mutiger Neustart wird ausgezeichnet

Mut zur Veränderung zahlt sich aus: Die Privatbrauerei Hirt wurde für ihren umfassenden Markenrelaunch mit einem bedeutenden österreichischen Kreativpreis ausgezeichnet.

Die Privatbrauerei Hirt hat für ihren neuen Markenauftritt einen der bedeutendsten Kreativpreise Österreichs erhalten. Beim CCA Venus Award 2026 wurde das Unternehmen in der Kategorie „Branding“ mit Bronze ausgezeichnet.

Dritter von mehr als 1.000

Vergeben wird die Auszeichnung vom Creativ Club Austria (CCA). Insgesamt wurden heuer 1.078 Projekte eingereicht. Die Kärntner Traditionsbrauerei konnte sich mit ihrem umfassenden Markenrelaunch gegen zahlreiche Mitbewerber durchsetzen. Zusätzlich schaffte es Hirt in der Kategorie „Packaging“ auf die Shortlist.

755 Jahre alte Marke neu gedacht

Für die Brauerei war die Neugestaltung ein außergewöhnlicher Schritt. „Eine Brauerei mit über 755 Jahren Geschichte derart konsequent neu zu denken, war ein bewusster und mutiger Schritt“, erklärt Geschäftsführer und Eigentümer Niki Riegler. Mit dem neuen Auftritt wurden nicht nur Logo und Gestaltung modernisiert, laut der Privatbrauerei Hirt wurde die Marke grundlegend überarbeitet und neu positioniert.

Belohnung für einen mutigen Schritt

Auch Marketingleiterin Marlies Heinricher-Woltran sieht die Auszeichnung als Bestätigung des eingeschlagenen Weges. Hinter dem Projekt habe weit mehr als ein klassisches Rebranding gesteckt. „Wir haben die Marke komplett transformiert. Wir freuen uns sehr, dass dieser Mut belohnt wurde“, erklärt sie. Die CCA Venus gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der heimischen Kreativbranche und prämiert jährlich besonders innovative Kommunikations- und Designprojekte.