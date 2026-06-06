Feuerwehr befreit „stark gestressten“ Rehbock aus misslicher Lage

Ein verzweifelter Rehbock, besorgte Hausbewohner und ein ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz: In Bad Kleinkirchheim musste ein Wildtier aus einer misslichen Lage befreit werden.

Zu einer ungewöhnlichen Tierrettung wurde die Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinkirchheim am Freitagabend (5. Juni) gerufen. Ein junger Rehbock hatte sich in der Absturzsicherung einer Terrasse eines Wohnhauses verfangen und konnte sich nicht mehr selbst befreien.

Rehbock wollte sich befreien

Die Hausbewohner bemerkten das feststeckende Tier gegen 19.40 Uhr und verständigten die Feuerwehr. Glück im Unglück: Da sich wegen einer Bewerbsübung mehrere Kameraden im Rüsthaus aufhielten, konnten die Einsatzkräfte rasch ausrücken. Als die Feuerwehr eintraf, versuchte der Rehbock immer wieder verzweifelt, sich zwischen den Zaunlatten zu befreien.

Jäger beruhigte gestresstes Tier

Dabei geriet das Tier zunehmend unter Stress, wie die Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinkirchheim schildert: „Das Tier war beim Eintreffen stark gestresst. Einer unserer Feuerwehrmänner – der zugleich auch Jäger ist – konnte den kleinen Rehbock zum Glück fachmännisch beruhigen und sichern.“ Währenddessen setzte der Rettungstrupp einen hydraulischen Spreizer ein, um die Latten der Absturzsicherung vorsichtig auseinanderzudrücken.

Unverletzt in die Freiheit entlassen

Die Rettungsaktion verlief erfolgreich: Der junge Rehbock konnte schonend befreit werden. „Anschließend trug der Feuerwehrmann das Tier auf eine angrenzende Wiese, wo es unverletzt wieder in die Freiheit entlassen werden konnte“, so die Florianis. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Kleinkirchheim stand mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften im Einsatz.