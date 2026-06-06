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/ ©Büro LHStv. Gruber
Ein Bild auf 5min.at zeigt mehrere Personen beim Speckfest in Hermagor.
Drei Tage lang steht Hermagor ganz im Zeichen regionaler Kulinarik.
Hermagor
06/06/2026
Bis Sonntag
#goodnews

In Hermagor dreht sich alles um den Gailtaler Speck

Noch bis Sonntag, dem 7. Juni 2026, findet in Hermagor das 32. Gailtaler Speckfest statt. Zahlreiche Besucher aus dem gesamten Alpen-Adria-Raum werden erwartet.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)
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Wie der Name bereits verrät, steht der Gailtaler Speck im Mittelpunkt – und zwar in allen Variationen. Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) betonte bei der Eröffnung die Bedeutung der Veranstaltung für die gesamte Region: „Das Gailtaler Speckfest ist nicht nur ein Volksfest, sondern auch ein starkes Bekenntnis zu unseren heimischen Produkten und zum bäuerlichen Handwerk.“

Ein Bild auf 5min.at zeigt mehrere Personen beim Speckfest in Hermagor.
©Büro LHStv. Gruber
Im Fokus der Veranstaltung steht der Gailtaler Speck.

Vielfältiges Rahmenprogramm

„Mein herzlicher Dank gilt allen Organisatoren, die dieses Fest Jahr für Jahr mit großem Engagement und Herzblut auf die Beine stellen“, so Gruber abschließend. Neben dem kulinarischen Genuss erwartet die Gäste ein vielfältiges Rahmenprogramm aus Volksmusik, Volkstanz und Kunsthandwerk.

Ein Bild auf 5min.at zeigt mehrere Personen beim Speckfest in Hermagor.
©Büro LHStv. Gruber
Noch bis einschließlich Sonntag findet das Speckfest in Hermagor statt.
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