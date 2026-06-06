In Hermagor dreht sich alles um den Gailtaler Speck

Noch bis Sonntag, dem 7. Juni 2026, findet in Hermagor das 32. Gailtaler Speckfest statt. Zahlreiche Besucher aus dem gesamten Alpen-Adria-Raum werden erwartet.

Wie der Name bereits verrät, steht der Gailtaler Speck im Mittelpunkt – und zwar in allen Variationen. Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) betonte bei der Eröffnung die Bedeutung der Veranstaltung für die gesamte Region: „Das Gailtaler Speckfest ist nicht nur ein Volksfest, sondern auch ein starkes Bekenntnis zu unseren heimischen Produkten und zum bäuerlichen Handwerk.“

©Büro LHStv. Gruber Im Fokus der Veranstaltung steht der Gailtaler Speck.

Vielfältiges Rahmenprogramm

„Mein herzlicher Dank gilt allen Organisatoren, die dieses Fest Jahr für Jahr mit großem Engagement und Herzblut auf die Beine stellen“, so Gruber abschließend. Neben dem kulinarischen Genuss erwartet die Gäste ein vielfältiges Rahmenprogramm aus Volksmusik, Volkstanz und Kunsthandwerk.