Nach dem Regen: Pollenflug nimmt in Kärnten wieder Fahrt auf

Der Heuschnupfen hat Kärntens Allergiker derzeit fest im Griff. Speziell die Gräser der Mähwiesen geben aktuell hohe Pollenmengen ab.

„Mit dem Ende der Regenfälle kommt es sehr schnell wieder zu einem Anstieg des Pollenfluges“, weiß Helmut Zwander vom Kärntner Pollenwarndienst. Speziell Gräser-Allergiker haben es derzeit schwer. Denn: „Die häufigen und weit verbreiteten Grasarten der Mähwiesen in den Tal- und Beckenlagen Kärntens haben die Vollblüte erreicht“, so der Fachmann. Aufgrund dessen sei die allergische Belastung derzeit besonders hoch. Zwander: „Die Reizschwelle kann um ein Vielfaches überschritten werden.“

Aufatmen ab 1.200 Metern Seehöhe?

Hinzu kommen die Roggenfelder, welche ebenfalls in Vollblüte stehen. „In deren Umfeld entsteht für Gräserpollen-Allergiker ebenfalls eine hohe allergische Belastung“, so der Experte weiter. Etwas besser sei es laut ihm „in subalpinen und alpinen Lagen ab etwa 1.200 Höhenmeter sowie innerhalb von größeren Waldgebieten„. Aber aufgepasst: In den Bergen können die Pollen der Grün-Erle zumindest bei Birkenallergikern zu Symptomen führen.