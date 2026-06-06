Reisewelle naht: Wo Kärntens Autofahrer am Sonntag Geduld brauchen

Blechlawinen-Blues auf Kärntens Autobahnen: Mit dem Ende des verlängerten Brückenwochenendes werden wieder erhebliche Staus entlang der typischen Reiserouten erwartet.

Am Sonntag kommt es voraussichtlich wieder zu Stau auf Kärntens Autobahnen.

Am Sonntag kommt es voraussichtlich wieder zu Stau auf Kärntens Autobahnen.

Zerreißprobe für Autofahrer: Mit dem Ferienende in Bayern und Baden-Württemberg sowie dem Ausklang des verlängerten Fronleichnam-Wochenendes in Österreich wird am Sonntag wieder lebhafter Reiseverkehr auf Kärntens Autobahnen erwartet. Speziell auf der A11 Karawankenautobahn bei der Einreise von Slowenien nach Österreich sowie entlang der A10 Tauernautobahn sind Wartezeiten einzuplanen. Hinzu kommt, dass die Großglockner Hochalpenstraße zwischen 7 und 10.30 Uhr aufgrund des „Glocknerkönig-Radrennens“ vorübergehend gesperrt sein wird. Vor der Fahrt sollten Reisende also unbedingt die aktuelle Verkehrsinformationen checken, zum Beispiel über den ÖAMTC oder den Routenplaner der ASFINAG.