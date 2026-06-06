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Symbolfoto von 5min.at: Stau auf Karawankenautobahn
Am Sonntag kommt es voraussichtlich wieder zu Stau auf Kärntens Autobahnen.
Kärnten
06/06/2026
Stau-Warnung

Reisewelle naht: Wo Kärntens Autofahrer am Sonntag Geduld brauchen

Blechlawinen-Blues auf Kärntens Autobahnen: Mit dem Ende des verlängerten Brückenwochenendes werden wieder erhebliche Staus entlang der typischen Reiserouten erwartet.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)
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Zerreißprobe für Autofahrer: Mit dem Ferienende in Bayern und Baden-Württemberg sowie dem Ausklang des verlängerten Fronleichnam-Wochenendes in Österreich wird am Sonntag wieder lebhafter Reiseverkehr auf Kärntens Autobahnen erwartet. Speziell auf der A11 Karawankenautobahn bei der Einreise von Slowenien nach Österreich sowie entlang der A10 Tauernautobahn sind Wartezeiten einzuplanen. Hinzu kommt, dass die Großglockner Hochalpenstraße zwischen 7 und 10.30 Uhr aufgrund des „Glocknerkönig-Radrennens“ vorübergehend gesperrt sein wird. Vor der Fahrt sollten Reisende also unbedingt die aktuelle Verkehrsinformationen checken, zum Beispiel über den ÖAMTC oder den Routenplaner der ASFINAG.

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Ja, den Kurzurlaub hab ich gebraucht!
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Ich hab über das Wochenende gearbeitet.
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