Althofen wartet auf Storchenpaar

Immer häufiger werden Weißstörche im ganzen Krappfeld gesichtet. Darum wurde am Pogatschnig-Stall in der Stadtgemeinde Althofen nun eine künstliche Nisthilfe für die Vögel errichtet.

In Althofen im Bezirk St. Veit an der Glan wurden sowohl beim Telekomgebäude als auch in der Meiselhofsiedlung schon öfter Störche gesichtet. Weil am Pogatschnig-Stall mehrere Nistversuche an der fehlenden Infrastruktur scheiterten, initiierten Bürgermeister Walter Zemrosser und sein Vize Michael Baumgartner dort nun den Bau eines passenden Kunsthorstes.

©Stadtgemeinde Althofen Am Foto: Vizebürgermeister Michael Baumgartner, Stalldach-Besitzerin Hermine Pogatschnig, Bürgermeister Walter Zemrosser und Andreas Kleewein, Geschäftsführer von BirdLife Kärnten (v.l.)

Nisthilfe fertiggestellt

In den vergangenen Wochen wurde die neue Nisthilfe mit einem Durchmesser von 1,2 Metern errichtet. Das Projekt entstand unter fachlicher Betreuung von BirdLife Kärnten und wurde von der Naturschutzabteilung des Landes finanziert. Nun bleibt abzuwarten, ob die Tiere den Platz auch annehmen. Das Projekt soll jedenfalls fortgesetzt werden. Gemeinsam mit mehreren Grundeigentümern im Krappfeld sollen weitere Nistmöglichkeiten geschaffen werden. Konkrete Gespräche laufen bereits.