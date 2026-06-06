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Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie die künstliche Nisthilfe am Stalldach gebaut wird.
In Althofen wurde eine künstliche Nisthilfe für Weißstörche errichtet.
Althofen
06/06/2026
Neue Nisthilfe

Althofen wartet auf Storchenpaar

Immer häufiger werden Weißstörche im ganzen Krappfeld gesichtet. Darum wurde am Pogatschnig-Stall in der Stadtgemeinde Althofen nun eine künstliche Nisthilfe für die Vögel errichtet.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)
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In Althofen im Bezirk St. Veit an der Glan wurden sowohl beim Telekomgebäude als auch in der Meiselhofsiedlung schon öfter Störche gesichtet. Weil am Pogatschnig-Stall mehrere Nistversuche an der fehlenden Infrastruktur scheiterten, initiierten Bürgermeister Walter Zemrosser und sein Vize Michael Baumgartner dort nun den Bau eines passenden Kunsthorstes.

Ein Bild auf 5min.at zeigt vier Personen.
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Am Foto: Vizebürgermeister Michael Baumgartner, Stalldach-Besitzerin Hermine Pogatschnig, Bürgermeister Walter Zemrosser und Andreas Kleewein, Geschäftsführer von BirdLife Kärnten (v.l.)

Nisthilfe fertiggestellt

In den vergangenen Wochen wurde die neue Nisthilfe mit einem Durchmesser von 1,2 Metern errichtet. Das Projekt entstand unter fachlicher Betreuung von BirdLife Kärnten und wurde von der Naturschutzabteilung des Landes finanziert. Nun bleibt abzuwarten, ob die Tiere den Platz auch annehmen. Das Projekt soll jedenfalls fortgesetzt werden. Gemeinsam mit mehreren Grundeigentümern im Krappfeld sollen weitere Nistmöglichkeiten geschaffen werden. Konkrete Gespräche laufen bereits.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die künstliche Nisthilfe am Stalldach.
©Stadtgemeinde Althofen |
Am Pogatschnig-Stall gibt es jetzt eine künstliche Nisthilfe für Störche.
Ein Bild auf 5min.at zeigt, wie die künstliche Nisthilfe am Stalldach gebaut wird.
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Am Foto: Vizebürgermeister Michael Baumgartner bei der Montage des Kunsthortes.
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