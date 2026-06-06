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Ein Bild auf 5min.at zeigt Sonnenstrahlen hinter einer Wolke.
Am Sonntag präsentiert sich das Wetter wechselhaft in Kärnten.
Kärnten
06/06/2026
Prognose für Kärnten

Erst viel Sonne, dann Gewitter: So wird das Wetter am Sonntag

Nach einem relativ frischen Start in den Tag klettern die Temperaturen in Kärnten am Sonntag auf bis zu 28 Grad. Die frühsommerliche Hitze bringt jedoch auch gewittrige Regenschauer mit sich.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(78 Wörter)
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Kärnten präsentiert sich zu Beginn des Sonntags von seiner besten Seite mit viel Sonnenschein und einem fast wolkenlosen Himmel. Im weiteren Tagesverlauf ändert sich das Wetterbild jedoch vor allem im Bereich der Berge, wo sich verstärkt Quellwolken bilden. „Im Laufe des Nachmittags bilden sich einige teils gewittrige Regenschauer“, heißt es vonseiten der Meteorologen der Geosphere Austria. Später breiten sich diese weiter aus.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Warnkarte der Geosphere Austria.
©Geosphere Austria
Eine Karte der Geosphere Austria zeigt, wo am Sonntag gewittrige Regenschauer möglich sind.
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