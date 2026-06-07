Kreativ im Parkschlössl: Comic-Festival lädt zum Zeichnen ein

Zum siebten Mal geht zwischen dem 15. und 20. Juni das Comic Festival im Parkschlössl in Spittal an der Drau über die Bühne. Unter der Anleitung von Jochen und Anna Meyer finden täglich Workshops statt. Der Eintritt ist frei.

Ab Montag, dem 15. Juni 2026, läuft im Parkschlössl Spittal wieder das Austriatoon Comicfestival. Täglich werden Comic-Workshops angeboten, geleitet von Jochen und Anna Meyer. Der Eintritt ist frei, Zeichenmaterial wird bereitgestellt. Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Ausprobieren und kreative Arbeiten, unabhängig von Vorkenntnissen. „Wir möchten mit diesem Festival Lust aufs Erzählen mit Bildern machen und laden jeden ein, sich einmal für ein Stündchen auszuklinken aus seinem Alltag, seiner normalen Welt und der Phantasie und Freude Raum zu geben“, betonen die beiden Künstler. Auch Schulklassen und Gruppen können nach telefonischer Anmeldung unter 0664 73162203 teilnehmen.

Vernissage am 15. Juni

Im Verlauf der Woche wächst die Ausstellung Stück für Stück heran. Die Vernissage findet am 15. Juni 2026, statt. Simultan werden dort die Werke von Kindern, Laien, Hobbyzeichnern, aufstrebenden Künstlern und alten Hasen präsentiert. Beginn ist um 19 Uhr.