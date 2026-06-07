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Ein Bild auf 5min.at zeigt drei Personen beim Zeichnen.
Das Austriatoon Comicfestival kommt wieder nach Spittal an der Drau.
Spittal / Drau
07/06/2026
Ab 15. Juni
#goodnews

Kreativ im Parkschlössl: Comic-Festival lädt zum Zeichnen ein

Zum siebten Mal geht zwischen dem 15. und 20. Juni das Comic Festival im Parkschlössl in Spittal an der Drau über die Bühne. Unter der Anleitung von Jochen und Anna Meyer finden täglich Workshops statt. Der Eintritt ist frei.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(155 Wörter)
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Ab Montag, dem 15. Juni 2026, läuft im Parkschlössl Spittal wieder das Austriatoon Comicfestival. Täglich werden Comic-Workshops angeboten, geleitet von Jochen und Anna Meyer. Der Eintritt ist frei, Zeichenmaterial wird bereitgestellt. Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Ausprobieren und kreative Arbeiten, unabhängig von Vorkenntnissen. „Wir möchten mit diesem Festival Lust aufs Erzählen mit Bildern machen und laden jeden ein, sich einmal für ein Stündchen auszuklinken aus seinem Alltag, seiner normalen Welt und der Phantasie und Freude Raum zu geben“, betonen die beiden Künstler. Auch Schulklassen und Gruppen können nach telefonischer Anmeldung unter 0664 73162203 teilnehmen. 

Vernissage am 15. Juni

Im Verlauf der Woche wächst die Ausstellung Stück für Stück heran. Die Vernissage findet am 15. Juni 2026, statt. Simultan werden dort die Werke von Kindern, Laien, Hobbyzeichnern, aufstrebenden Künstlern und alten Hasen präsentiert. Beginn ist um 19 Uhr.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Ehepaar Jochen „MirRoy“ und Anna Meyer mit Christiane Descamps.
©zVg. / Stadtgemeinde Spittal an der Drau
Am Foto: Das Ehepaar Jochen „MirRoy“ und Anna Meyer mit Christiane Descamps.
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