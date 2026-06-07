Baustelle bis August: B82 im Raum Völkermarkt wird ausgebaut

Die B82 Seeberg Straße gilt als wesentliche Route zur A2 Südautobahn, ist für das aktuelle Verkehrsaufkommen jedoch zu schmal. Ab nächster Woche wird die Fahrbahn deshalb erweitert.

Ab kommender Woche kommt es zu Bauarbeiten zwischen den Ortschaften Aich und Kaltenbrunn.

Ab kommender Woche kommt es zu Bauarbeiten zwischen den Ortschaften Aich und Kaltenbrunn.

Im Vorjahr startete der Ausbau der B82 Seeberg Straße im Raum Völkermarkt – 5 Minuten berichtete. Konkret geht es um ein rund 590 Meter langes Teilstück zwischen den Ortschaften Aich und Kaltenbrunn. Weil die Fahrbahn dort zu schmal ist, wird sie nun auf eine Breite von insgesamt sieben Metern ausgebaut.

Fertigstellung Mitte August geplant

„Diese Maßnahmen sind ein wichtiger Beitrag zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Qualität im Landesstraßennetz. Aus dem Straßenbaureferat stellen wir daher dafür 240.000 Euro bereit“, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP). Die Straßenmeisterei Völkermarkt hat die notwendigen Erdarbeiten für die Fahrbahnverbreiterung bereits ausgeführt. Während der laufenden Bauphase wird der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt und per Ampel geregelt. Die wesentlichen Hauptarbeiten sollen bis Ende Juni 2026 beendet sein, während die endgültige Gesamtfertigstellung des Projekts für Mitte August geplant ist.

©VP Kärnten Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.06.2026 um 05:49 Uhr aktualisiert