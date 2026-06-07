Unfall in Kühnsdorf: Auto erfasst E-Scooter-Fahrer

Der 43-Jährige fuhr gegen 21.20 Uhr vom alten Bahnhof in Kühnsdorf kommend in Richtung Kreisverkehr. In diesen fuhr er mit seinem E-Scooter ein; ebenso wie ein 63-jähriger Autofahrer. „Auf Höhe der zweiten Ausfahrt wurde der 43-Jährige von dem Wagen erfasst und zu Boden gestoßen“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Eberndorf. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. „Ein mit ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv“, so die Polizisten abschließend.