Wetterumschwung in Kärnten: Karte zeigt, wo am Sonntag Gewitter drohen

Nach sommerlichen 28 Grad droht Kärnten am Sonntagnachmittag ein abrupter Wetterumschwung. Laut Prognosen verschiedener Wetterdienste kommt es zum Teil zu heftigen Gewittern. Regional sind auch Hagelschauer möglich.

Am Sonntagvormittag präsentierte sich das Wetter in Kärnten noch strahlend sonnig. Doch wie bereits im Vorfeld angekündigt, bringt die frühsommerliche Hitze in den Nachmittagsstunden gewittrige Regenschauer mit sich. „In hohen atmosphärischen Schichten setzt vorübergehend Tiefdruckeinfluss ein. Damit wird die Luft deutlich labiler und somit gewitteranfällig“, heißt es vonseiten der Meteorologen der Geosphere Austria in einer ersten Prognose.

Finstere Wolkenfront bildet sich über Kärnten

Während die Quellbewölkung zügig anwächst, entstehen vor allem über dem westlichen sowie nördlichen Bergland teils heftige Regenschauer. Lokale Überflutungen seien dabei laut den Experten nicht ausgeschlossen. Später breitet sich die Wetterfront auch auf den Südosten Kärntens aus. Auch die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) warnt vor Gewitter und Hagel. Konkret wird betont: „Am Nachmittag gehen vor allem im zentralen Bergland Schauer und Gewitter nieder, gegen Abend vereinzelt auch im Süden.“ Wo ungefähr mit Niederschlag gerechnet werden muss, veranschaulichen Warnkarten der Wetterdienste.

©Geosphere Austria | Ein Blick auf die aktuelle Warnkarte der Geosphere Austria. ©UWZ | Ein Blick auf die aktuelle Warnkarte der Österreichische Unwetterzentrale.

Starkregen möglich

Auch David Kaufmann von Tauernwetter erklärt, dass am Abend einzelne Regenschauer und Gewitter in Osttirol, Oberkärnten und in den Nockbergen entstehen werden. „Stellenweise können sie auch kräftig ausfallen“, so der Fachmann. In Unterkärnten bleibt es hingegen meist bis zum Abend hin trocken. Eine Entspannung wird laut der Geosphere Austria im Laufe der zweiten Nachthälfte erwartet. „Dann klart es allmählich komplett auf“, wird abschließend erläutert.