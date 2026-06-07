Kärntner Jahrhundertprojekte

Das mit den Jahrhundertprojekten ist so eine Sache. Die Koralmbahn ist eines, die Ringkanalisation war so eines. Aber da gibt es noch eines, das derzeit unter dem Radar läuft.

Könnten Sie sich vorstellen, dass alle Abwässer weiterhin ungeklärt in die Kärntner Seen laufen und diese zu einer üblen Brühe machen? Könnten Sie sich vorstellen, weiterhin über Unzmarkt und Bruck mit dem Zug nach Graz zu fahren? Beides würde man mit einem lauten Nein beantworten. Damit ist klar: Der Bau der Ringkanalisation in den 70er-Jahren war enormer Weitsicht unserer Gesellschaft zu verdanken. Auch der Tunnel durch die Koralm wird sich noch als zukunftsorientierte Maßnahme erweisen. Zwei Beispiele für Weitsicht und ein drittes Beispiel folgt hier: die Realisierung einer Wasserschiene Kärnten wird uns in Zukunft Nutzen bringen.

Millionenschweres Projekt

Denn die diesjährige Trockenheit der ersten Monate zeigte uns: Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass kostbares Trinkwasser aus der Leitung kommt. Oberkärnten hat viel Wasser und wenig Bevölkerung. Mittel- und Unterkärnten hat wenig Wasser und viel Bevölkerung. Die Wasserschiene Kärnten soll das ausgleichen. Diese Wasserschiene ist ein 135 Millionen Euro schweres Jahrhundertprojekt zum Ausgleich der Trinkwasserverteilung. Der Spatenstich für das Herzstück zwischen Villach und Klagenfurt erfolgt 2028, während Vorarbeiten im Drautal bereits in vollem Gange sind. Das 135 Kilometer lange Leitungsnetz soll bis 2040 vollständig fertiggestellt sein. Ein großer Teil wird direkt im Wörthersee verlegt. Weitere Abschnitte umfassen die Verbindungen Villach-Feldkirchen, Feldkirchen-Klagenfurt und Feldkirchen-St. Veit. 69 Millionen, etwa die Hälfte der Baukosten, werden vom Land Kärnten übernommen.

Gemeinsam fürs große Ganze

Wenn dann in Zukunft diese Wasserschiene helfen wird, den Zentralraum mit Wasser zu versorgen, werden die Kärntner erkennen, mit welcher Weitsicht hier wieder einmal gehandelt wurde. So wie sie jetzt erkennen, dass der Koralmtunnel ein zukunftsorientiertes Projekt war, die Ringkanalisation ebenfalls. So gesehen würde die Wasserschiene Kärnten mehr Aufmerksamkeit verdienen. Denn ohne Wasser kein Leben. Sie beweist übrigens noch etwas: Wenn wir uns nicht in parteipolitischem Gezänk verheddern, wenn wir uns dem großen Ganzen widmen, können wir viel schaffen.