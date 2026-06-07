Überraschung aus dem Libanon: Bundesheer-Soldat widmet Vater einen Song

Besonderes Geschenk: Dalenthino widmet seinem Papa zum Vatertag einen eigenen Song. "Es ist eine sehr persönliche Botschaft voller Wertschätzung", erzählt der 26-jährige Spittaler im Gespräch mit 5 Minuten.

Als Soldat des Österreichischen Bundesheers ist Dalenthino derzeit im Süd-Libanon stationiert. Dennoch hat er sich Zeit genommen, um seinem Papa am Vatertag eine besondere Freude bereiten zu können. „Ich habe vor kurzem mein erstes Lied rausgebracht“, berichtet der 26-Jährige. Dieses hat er ihm gewidmet.

Keine Mühen für Papa gescheut

„Die Zeit fern von zu Hause während des Auslandseinsatzes hat mich dazu inspiriert.“ Seine Freunde haben ihn letztendlich motiviert das Projekt auch umzusetzen. Dalenthino: „Die größte Herausforderung war die Übersetzung und Aufnahme auf Französisch. Ursprünglich habe ich den Song auf Deutsch geschrieben, aber die Melodie, die ich im Kopf hatte, harmonierte für mich nicht richtig […].“ Hinzu kam, dass ihm beim Auslandseinsatz keine professionellen Aufnahmemöglichkeiten zur Verfügung standen.

Ist noch eine Überraschung

Nichtsdestotrotz hat er es geschafft. Inzwischen ist der Song „Papa-dalenthino“ auf Spotify abrufbar. Sein Vater hat das Lied bislang noch nicht gehört. „Er wird ihn am 14. Juni als Überraschungsgeschenk bekommen. Deshalb bin ich selbst schon sehr gespannt auf seine Reaktion“, erklärt der Spittaler abschließend.