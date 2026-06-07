Feueralarm in Kärntner Ziegelwerk: Paletten standen in Flammen

In St. Andrä im Lavanttal heulten am Sonntag in der Früh die Sirenen. Der Grund: Ein Holzpalettenstapel bei einem Ziegelwerk ist in Brand geraten. Zwei Feuerwehren rückten aus.

Am Sonntag (7. Juni) in der Früh wurden die Feuerwehren Schönweg und St. Andrä im Lavanttal zu einem Brand auf das Gelände des Ziegelwerks Wienerberger in Schönweg (St. Andrä im Lavanttal) alarmiert. Beim Eintreffen schlugen den Einsatzkräften bereits die Flammen entgegen: „Dort standen mehrere Holzpaletten auf denen Ziegel gelagert werden, in Brand“, schildert die Feuerwehr Schönweg die Situation.

Plastikfolie wirkte als Brandbeschleuniger

Wie die Feuerwehr Schönweg berichtet, diente die Kunststofffolie der fertig verpackten Ziegel als zusätzlicher Brandbeschleuniger. Die Einsatzkräfte konzentrierten sich zunächst darauf, die Flammen unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen des Feuers zu verhindern. Anschließend wurden die betroffenen Paletten mit einem Gabelstapler voneinander getrennt. Dadurch konnten die Feuerwehrleute versteckte Glutnester freilegen und gezielt ablöschen.

©Feuerwehr St. Andrä im Lavanttal Die Feuerwehren St. Andrä und Schönweg rückten am Sonntag … ©Feuerwehr St. Andrä im Lavanttal … zu einem Palettenbrand in einem Lavanttaler Ziegelwerk aus.

Zwei Wehren im Einsatz

Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Die Feuerwehr Schönweg stand mit ihrem Kleinlöschfahrzeug und zehn Feuerwehrmitgliedern im Einsatz. Unterstützt wurden sie von der Feuerwehr St. Andrä mit mehreren Fahrzeugen und 19 Mann sowie von der Polizeiinspektion St. Andrä.

Update: 300 Paletten betroffen

Am Sonntagnachmittag gab die Polizei ein Update zu dem Brand im Lavanttaler Ziegelwerk. Ein Brandschutzbeauftragter erklärte, wie es wahrscheinlich zu dem Feuer gekommen ist: „Nach dem Schrumpfvorgang mehrerer Plastikfolien dürfte sich ein Brandherd entwickelt haben, welcher in weiterer Folge etwa 300 Holzpaletten zum Glimmen brachte“, so die Polizei. Personen wurden bei dem Brand glücklicherweise nicht verletzt, die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.06.2026 um 16:20 Uhr aktualisiert