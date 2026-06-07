Motorrad kracht frontal in Streifenwagen: 67-Jähriger verletzt

Während einer Einsatzfahrt mit Blaulicht kam es im Lavanttal zu einem schweren Unfall: Ein Motorradfahrer prallte frontal gegen einen Streifenwagen und wurde verletzt.

Am 7. Juni war ein Alkolenker in Mettersdorf im Lavanttal unterwegs. Um 15.47 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Sofort machten sich die Beamten auf den Weg: „Die Einsatzfahrt erfolgte mit Blaulicht und Folgetonhorn“, schildern sie. Auf der Packer Bundesstraße (B70) in Framrach verringerte der 35-jährige Lenker des Einsatzfahrzeuges die Geschwindigkeit, um auf die St. Pauler Landesstraße abzubiegen.

Motorrad kracht frontal in Streifenwagen

Doch dann passierte es: Auf der Gegenfahrbahn näherten sich drei Motorradfahrer. Die beiden vorderen bogen nach rechts in die St. Pauler Landesstraße ein, um dem Polizeifahrzeug das Abbiegen zu ermöglichen. Der dritte Motorradlenker, ein 67-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land, fuhr aber geradeaus auf der B70 weiter, wie die Polizei informiert. Dabei dürfte er den Streifenwagen übersehen haben, der bereits in den Kreuzungsbereich eingefahren war, und stieß frontal gegen die linke vordere Fahrzeugseite.

Motorrad blieb auf Fahrer liegen

„Der 67-jährige wurde zu Boden geschleudert, das Motorrad kam auf ihm zum Liegen“, schildert die Polizei. Die Beamten hoben das Motorrad von dem 67-Jährigen herunter, der bei dem Unfall verletzt wurde. Er wurde ins Krankenhaus Wolfsberg gebracht. „Die Streifenwagenbesatzung blieb unverletzt“, so die Polizei abschließend.