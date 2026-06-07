Blaulicht ignoriert: Raser flüchtet vor Polizei

Ein 44-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg war am 7. Juni gegen 16 Uhr mit dem Auto auf der Ettendorfer Landesstraße unterwegs. Im Gemeindegebiet von St. Andrä im Lavanttal passierte es: Er überholte trotz Gegenverkehrs einen Pkw und bog danach in eine Gemeindestraße ein, wie die Polizei schildert. Doch damit nicht genug: Anschließend fuhr er immer wieder zu schnell. Eine Polizeistreife bemerkte die Geschwindigkeitsüberschreitungen und versuchte, den Autofahrer mit Blaulicht und Folgetonhorn sowie Lautsprecher anzuhalten.

Flucht nur kurz erfolgreich

Der blieb jedoch einfach nicht stehen: „Kurzfristig gelang ihm die Flucht“, berichtet die Polizei. Doch nicht lange: Kurz darauf entdeckte eine weitere Polizeistreife den Mann zu Fuß und hielt ihn an. Bei der Kontrolle zeigte sich der 44-Jährige wenig kooperativ: „Die Aufforderung zum Alkotest verweigerte er“, so die Polizei. Das Auto des Mannes fanden die Beamten in einem nahen Wald. „Der Führerschein wurde elektronisch und physisch gegen Bestätigung vorläufig abgenommen. Der 44-jährige wird angezeigt“, informiert die Polizei abschließend.