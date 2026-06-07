Vandalen hinterlassen Spur der Verwüstung in Wolfsberg

Vandalen zogen in der Nacht durch Wolfsberg und hinterließen eine Spur der Verwüstung: Beschädigte Autos, zerstörte Gärten und sogar ein eingeschlagenes Lkw-Fenster beschäftigen nun die Polizei.

In der Nacht auf Sonntag (7. Juni) hinterließen bislang unbekannte Vandalen in mehreren Gemeindestraßen in Wolfsberg eine Spur der Verwüstung. Insgesamt beschädigten sie an acht Stellen verschiedene Gegenstände und Fahrzeuge. „Dabei wurden Pflanzen ausgerissen, Blumentöpfe beschädigt, Gartenbeleuchtungen zerstört sowie Seitenspiegel an geparkten Pkw abgetreten bzw. beschädigt“, schildert die Polizei.

Loch in LKW-Fenster geschlagen

Doch damit nicht genug: Mit dem Pfosten einer Baustellentafel schlugen die Unbekannte die Windschutzscheibe eines LKWs ein, es entstand nach Angaben der Polizei ein Loch mit einem Durchmesser von ca. 15 bis 20 Zentimetern. Zudem haben sie an zumindest zwei Autos beide Kennzeichen abmontiert und mitgenommen, wobei drei Kennzeichen mittlerweile in der Nähe gefunden wurden. „Die genaue Schadenshöhe konnte bis dato noch nicht eruiert werden“, so die Polizei abschließend.