Tourismusabgabe: Kärntner Gastronomin kritisiert fehlende Transparenz

Mit der neuen Kärntner Tourismusreform kommen auf Gäste und Betriebe ab November Änderungen zu. Südrast-Chefin Birgit Winding hat mit 5 Minuten über steigende Abgaben und fehlende Transparenz bei der Mittelverwendung gesprochen.

Die im Frühjahr beschlossene Kärntner Tourismusreform sorgt weiterhin für Diskussionen. Besonders die ab 1. November 2026 geplante einheitliche Aufenthaltsabgabe von 4,50 Euro pro Nächtigung beschäftigt zahlreiche Tourismusbetriebe. Zu den Kritikern zählt auch Birgit Winding, Geschäftsführerin der Südrast Dreiländerecke, die nun gegenüber 5 Minuten ihrem Ärger Luft macht

Wo gehen die Mittel hin?

Konkret geht es Winding um die geplanten Abgaben und offene Fragen zur Mittelverwendung. „Gerade im laufenden Betrieb entsteht zunehmend der Eindruck, dass die Abgabenlast steigt, während die Transparenz darüber, wofür die Mittel konkret eingesetzt werden, für viele Betriebe schwer nachvollziehbar bleibt“, erklärt die Gastronomin. Im Mittelpunkt ihrer Kritik steht die Frage, welchen konkreten Nutzen die eingehobenen Gelder tatsächlich für die Betriebe und Regionen bringen. „Für viele Betriebe ist nicht klar nachvollziehbar, welche Projekte tatsächlich aus diesen Mitteln finanziert wurden und welchen messbaren Nutzen sie für die Regionen gebracht haben“, sagt sie.

Kriterien für „Leuchtturmprojekte“ auf dem Prüfstand

Besonders interessiert die Unternehmerin, welche sogenannten „Leuchtturmprojekte“ künftig mit den zusätzlichen Einnahmen finanziert werden sollen. „Welche konkreten Maßnahmen darunterfallen, nach welchen Kriterien diese ausgewählt werden und wie deren Wirkung überprüft wird, ist aus Sicht vieler Betriebe bislang nur teilweise transparent dargestellt“, so Winding.

Sorge um Wettbewerbsfähigkeit

Hinzu komme die prekäre wirtschaftliche Situation vieler Betriebe. Steigende Lohnkosten, höhere Energiepreise und zunehmende Betriebsausgaben würden die Unternehmen bereits jetzt stark belasten. Die neue Aufenthaltsabgabe werde daher von manchen Betrieben als zusätzliche Herausforderung gesehen. „Wie viele zusätzliche Abgaben können Betriebe langfristig noch leisten, ohne dass ihre Wettbewerbsfähigkeit leidet?“, fragt sich Winding. Vor allem kleinere und mittlere Betriebe würden zunehmend an ihre Belastungsgrenzen stoßen. Die Diskussion verlagere sich daher von einer reinen Transparenzfrage hin zu einer grundsätzlichen Debatte über die Finanzierung des Kärntner Tourismus.

Eine der größten Reformen seit Jahren

Mit dem neuen Tourismusgesetz hat Kärnten eine der größten Reformen der vergangenen Jahre beschlossen. Neben der landesweit einheitlichen Aufenthaltsabgabe von 4,50 Euro pro Gast und Nacht werden die bisherigen Tourismusstrukturen neu organisiert. Aus insgesamt 125 Tourismusorganisationen sollen künftig neun große Tourismusverbände entstehen, außerdem soll eine Zweitwohnungsabgabe in Kärnten eingeführt werden.