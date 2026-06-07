„Jeder erfahrene Suchhund beginnt als neugieriger Welpe“

Wenn ein Rettungshund eine vermisste Person findet, ist das das Ergebnis jahrelanger Arbeit. Hinter jedem erfolgreichen Einsatz stehen unzählige Trainingsstunden, viel Geduld und eine enge Partnerschaft zwischen Mensch und Hund.

Wer einen Rettungshund bei der Arbeit erlebt, sieht meist nur das beeindruckende Ergebnis, nämlich das Aufspüren einer vermissten Person, oft innerhalb kürzester Zeit. Was viele nicht wissen: Bis ein Hund tatsächlich bei Sucheinsätzen helfen darf, vergehen mehrere Jahre intensiver Ausbildung.

Welpen lernen spielerisch die Grundlagen

Bei der Österreichischen Rettungshundebrigade (ÖRHB) Kärnten startet die Vorbereitung bereits sehr früh. Schon wenn die Hunde mit etwa acht Wochen zu ihren Hundeführern kommen, werden erste Grundlagen spielerisch vermittelt. „Der Fokus liegt dabei zunächst nicht auf Leistung, sondern auf Spaß, Motivation und dem Aufbau einer engen Bindung zwischen Mensch und Hund“, erläutert Angelika Brandl von der ÖRHB.

© Österreichische Rettungshundebrigade

Freude an der Arbeit bewahren

Aktuell befinden sich in Kärnten zwei junge Hunde ganz am Anfang dieses Weges: Hugo und Yuma. Spielerisch lernen sie bereits als Welpen, dass das Suchen und Finden von Menschen eine spannende Aufgabe ist. Durch positive Bestätigung wird früh der Grundstein für ihre spätere Arbeit als Rettungshunde gelegt. Etwas weiter fortgeschritten sind Makaio und Louie. Die knapp ein Jahr alten Hunde trainieren bereits regelmäßig Such- und Anzeigeübungen. Dabei lernen sie, vermisste Personen aufzuspüren und ihren Fund durch Verbellen anzuzeigen. „Dabei wird jede Übung an Alter und Ausbildungsstand angepasst, um die Hunde weder zu überfordern noch die Freude an der Arbeit zu verlieren“, erklärt Brandl.

Langer Weg zum Rettungshund

Der Weg zum einsatzfähigen Rettungshund ist lang. Neben regelmäßigen Trainings müssen die Mensch-Hund-Teams verschiedene Prüfungen bestehen. Bevor sie tatsächlich zu realen Sucheinsätzen ausrücken dürfen, stehen jedoch noch anspruchsvolle Einsatzfähigkeitsprüfungen an. Diese werden von unabhängigen Leistungsrichtern abgenommen und stellen sicher, dass die Teams den hohen Anforderungen im Ernstfall gewachsen sind. „Ziel der Ausbildung ist es, Mensch-Hund-Teams hervorzubringen, die in schwierigen Situationen verlässlich helfen und vermisste Personen rasch auffinden können“, so Brandl.

„Jeder erfahrene Suchhund beginnt als neugieriger Welpe“

Die Ausbildung eines Rettungshundes dauert mehrere Jahre. „Doch jeder erfahrene Suchhund beginnt seinen Weg als neugieriger Welpe“, heißt es seitens der ÖRHB. Mit viel Geduld, Konsequenz und gemeinsamen Trainingsstunden entstehen daraus Teams, die im Ernstfall entscheidend dazu beitragen können, vermisste Menschen rasch zu finden und Leben zu retten.