Wochenstart in Kärnten: Erst Sonne, dann Gewitter im Anflug

Zumindest einige ungetrübte Sonnenstunden können die Kärntner zum Start in die neue Woche genießen, bevor am Nachmittag erneut einzelne Schauer und Gewitter aufziehen.

Nach der Auflösung regionaler Nebel- oder Hochnebelfelder genießen die Kärntner am Montag meist ungetrübte Sonnenstunden. Lediglich im Südosten kann am frühen Morgen stellenweise noch ein kurzer Schauer durchziehen. „Aber auch hier zeigt sich rasch die Sonne“, kündigen die Meteorologen der Geosphere Austria an. Tagsüber klettern die Höchstwerte erneut auf sommerliche 23 bis 28 Grad.

Gewitter ziehen am Montag auf

Im Laufe des Tages bilden sich über den Bergen jedoch wieder mächtige Quellwolken. „Vor allem von den Hohen Tauern bis zu den Gurktaler Alpen sind ab dem Nachmittag einzelne Schauer und Gewitter möglich“, so die Fachleute weiter. Von Villach bis zum Klopeiner See bleibt es wiederum trocken.