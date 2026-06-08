Wanderer will Ziege retten und stürzt über Felsen ab

Eine Wanderung in Eisenkappel-Vellach endete am Sonntag mit einem Rettungseinsatz: Ein Klagenfurter wollte einer Ziege helfen und stürzte dabei rund 10 bis 15 Meter ab.

Ein 47-jähriger Klagenfurter stürzte bei dem Versuch, einer Ziege über eine Felsstufe zu helfen, rund 10 bis 15 Meter ab.

Ein 47-jähriger Klagenfurter stürzte bei dem Versuch, einer Ziege über eine Felsstufe zu helfen, rund 10 bis 15 Meter ab.

Am Sonntag, dem 7. Juni 2026, waren ein 47-jähriger Mann und eine 40-jährige Frau aus Klagenfurt im Remscheniggraben in der Gemeinde Eisenkappel-Vellach im Bezirk Völkermarkt in Richtung Uschowaunterwegs. Gegen 12 Uhr kamen die beiden auf etwa 1.500 Metern Seehöhe in den Bereich des „kleinen Felsentores“. Dort bemerkten sie eine Ziege, die offenbar nicht über eine Felsstufe mit Seilversicherung weiterkam.

Hilfe für Ziege

Der 47-Jährige wollte dem Tier über die Felsen helfen. Dabei kam er aus eigenem zu Sturz. Laut Polizei schaffte er es nicht mehr, das Seil zu erfassen. Der Mann stürzte rund 10 bis 15 Meter über felsiges Gelände ab. Nach dem Absturz war der 47-Jährige kurzzeitig nicht ansprechbar. Er wurde unbestimmten Grades verletzt. Die 40-jährige Begleiterin stieg sofort zum Verletzten ab und alarmierte die Rettungskräfte. Danach wurde der Mann vor Ort vom Notarzt erstversorgt.

Bergung mit Tau

Der Rettungshubschrauber C11 brachte den Verletzten mittels Tau aus dem Gelände. Anschließend wurde der 47-Jährige ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Im Einsatz standen die Alpine Einsatzgruppe Wolfsberg/Völkermarkt mit einem Beamten, die Polizei Bad Eisenkappel mit zwei Beamten sowie die Bergrettung Bad Eisenkappel mit zwölf Personen.