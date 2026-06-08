Radfahrer fand bewusstlosen Mountainbiker: Heli im Einsatz

In Bad St. Leonhard kam ein 42-jähriger Mountainbiker aus dem Bezirk Wolfsberg zu Sturz. Ein nachkommender Radfahrer fand ihn bewusstlos auf der Forststraße.

Am Samstag, dem 7. Juni 2026, gegen 13.20 Uhr fuhr ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg mit seinem Mountainbike die Forststraße unterhalb der Görlitzer Alm in der Gemeinde Bad St. Leonhard talwärts. Rund 550 Meter nach der Görlitzer Alm kam er aus eigenem zu Sturz. Etwa fünf Minuten später fuhr ein 67-jähriger Mann, ebenfalls aus dem Bezirk Wolfsberg, dieselbe Forststraße talwärts. Dabei fand er den 42-Jährigen bewusstlos am Boden liegend vor. Der Verletzte lag laut Polizei mitten auf der Forststraße.

Ersthelfer reagierte

Der 67-Jährige verständigte sofort die Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe. Der Mountainbiker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nähere Angaben zum Unfallhergang wurden nicht bekanntgegeben. Der Rettungshubschrauber C12 barg den verletzten Mann mittels Tau. Anschließend wurde der 42-Jährige ins Klinikum Klagenfurt gebracht.