Murenabgänge nach Unwetter: Bundesstraße bei Brückl verlegt

Am 7. Juni 2026 zog zwischen 21.15 und 22 Uhr ein schweres Gewitter über das Ortsgebiet von Brückl. Der Starkregen traf den Bezirk St. Veit an der Glan am Sonntagabend mit voller Kraft. In weiterer Folge kam es im Ortsgebiet zu mehreren Kellerüberflutungen. Die Freiwillige Feuerwehr Brückl war im Einsatz und konnte die Überflutungen beheben.

Murenabgang auf der B82

Doch damit war der Einsatzabend noch nicht vorbei. Gegen 22.15 Uhr kam es im Bereich der B82, der Seeberg Bundesstraße, zu mehreren kleineren Murenabgängen. Dadurch wurde die Bundesstraße teilweise verlegt. Die Fahrbahn war stark verunreinigt. Wegen der Verunreinigungen musste die B82 bis 0.20 Uhr halbseitig gesperrt werden. Die Straßenmeisterei Eberstein rückte mit Bagger und Kehrmaschine an. Damit konnte die Fahrbahn wieder gereinigt werden. Erst danach war die Strecke wieder besser befahrbar.

Weitere Sperre

Auch der Magdalenenweg in Brückl war betroffen. Die FF Brückl sperrte den Weg in Fahrtrichtung Süden. Grund dafür waren ein weiterer Murenabgang und eine unterspülte Fahrbahn. Die Zufahrt nach Hart ist laut Landespolizeidirektion Kärnten derzeit einspurig befahrbar.