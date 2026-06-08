Wie gesund sind unsere Kärntner Seen? Der neue Seenbericht ist da

Die Kärntner Seen sind weit mehr als nur Postkartenmotive und beliebte Urlaubsziele; sie sind sensible Ökosysteme, die unter ständigem Beobachtungsdruck stehen. Der alljährliche Kärntner Seenbericht ist diesbezüglich da.

Wie es um den tatsächlichen Zustand der Seen bestellt ist, zeigt der aktuelle „Kärntner Seenbericht“, der 2026 zum vierzigsten Mal veröffentlicht wird. Für das Untersuchungsjahr 2025 hat das Kärntner Institut für Seenforschung (KIS) , angesiedelt in der Abteilung 8 für Umwelt, Naturschutz und Klimaschutzkoordination, insgesamt 41 heimische Seen intensiv unter die Lupe genommen. Das Ergebnis ist durchaus zufriedenstellend.

Gewässerforschung begann bereits 1920

Die wissenschaftliche Gewässerforschung hat in Kärnten eine tief verwurzelte Tradition. Sie begann bereits in den 1920er-Jahren mit dem Pionier Ingo Findenegg in einer Epoche, als die Limnologie noch in den Kinderschuhen steckte. Findenegg erlangte weltweite Bekanntheit, als er an bestimmten Kärntner Seen das Phänomen der Teildurchmischung entdeckte und wissenschaftlich als „Meromixis“ definierte.

Gewässerforschung in Kärnten

Heute gehört das KIS mit seinen 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den wenigen Einrichtungen in Österreich, die den ökologischen Zustand von Gewässern in fast allen gesetzlich geforderten Qualitätselementen, mit Ausnahme der hydroakustischen Fischbestandserhebung, lückenlos erfassen können. Diese Expertise wird bitter benötigt: Durch die steigende Freizeitnutzung und die sich verändernden klimatischen Rahmenbedingungen stehen die Kärntner Seen heute unter teilweise erheblichem Druck. Der gesetzlich geforderte „gute Zustand“ ist längst nicht mehr überall gegeben, weshalb die Gewässerforschung auch in Zukunft eine Schlüsselrolle beim Naturschutz einnehmen wird.

Ein häufiges Missverständnis

In der Öffentlichkeit kommt es immer wieder zu Verwechslungen zwischen der gewässerökologischen Qualität und der reinen Badewasserqualität. Die Wissenschaft betont hier grundlegende Unterschiede, die bereits bei der Probenahme beginnen. Einzig die Sichttiefe und die Wassertemperatur sind für beide Untersuchungsansätze gleichermaßen relevant. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass ein See den Badegästen eine makellose Qualität bietet, ökologisch jedoch Schwächen aufweist. Prominentes Beispiel im Jahr 2025 ist der Wörthersee: Während er an allen offiziellen EU-Badestellen eine ausgezeichnete Badewasserqualität verzeichnete, attestierte ihm das KIS gewässerökologisch lediglich einen „mäßigen“ Gesamtzustand.

Der Unterschied: Gewässerökologisches Monitoring: Die Proben werden von der Seenforschung meist mit dem Boot über der tiefsten Stelle des Sees (oder in Ausnahmen von Stegen aus) gezogen. Im Fokus stehen hier physikalische und chemische Parameter wie Sauerstoffgehalt, pH-Wert, Leitfähigkeit, Nährstoffe und vor allem die Entwicklung von Schwebealgen.

Die Proben werden von der Seenforschung meist mit dem Boot über der tiefsten Stelle des Sees (oder in Ausnahmen von Stegen aus) gezogen. Im Fokus stehen hier physikalische und chemische Parameter wie Sauerstoffgehalt, pH-Wert, Leitfähigkeit, Nährstoffe und vor allem die Entwicklung von Schwebealgen. Badewasserqualität: Diese Proben werden direkt in den Uferbereichen der jeweiligen Badestellen entnommen. Hierbei ist fast ausschließlich der bakteriologische Status der Wasserprobe für die Gesundheit der Badegäste entscheidend

Erfreulicher Trend

Für das routinemäßige Überwachungsprogramm der 41 Seen zieht das KIS das System der sogenannten Trophieklassen heran, welches das Nährstoffangebot für photosynthetisch aktive Organismen und deren Biomasse abbildet. Die Klassifizierung basiert auf dem Gesamt-Phosphor im zirkulierenden Wasserkörper, der Chlorophyll-a-Konzentration in den oberen sechs Metern, der Sichttiefe sowie Abbauvorgängen im Tiefenwasser. Das System reicht von extrem nährstoffarmen Seen („ultra-oligotroph“ und „oligotroph“) über das gesunde Mittelfeld („mesotroph“) bis hin zu stark nährstoffreichen Systemen („stark eutroph“ und „hypertroph“).

Die Seen in den jweiligen Kategorien: ultra-oligotroph Keine Seen in dieser Kategorie gelistet

oligotroph Faaker See Feldsee Gösselsdorfer See Keutschacher See Linsendorfer See Magdalensee Millstätter See Pressegger See Silbersee St. Johanner Badeteich Weißensee

mesotroph Aichwaldsee Ferlacher Badesee Forstsee Greifenburger Badesee Hafnersee Klopeiner See Kraiger See Lavamünder Badesee Längsee Ossiacher See Pischeldorfer Badeteich Rauschelesee Sonnegger See Turnersee Turracher See Vassacher See Wernberger Badesee Wörthersee

schwach eutroph Afritzer See Leonharder See Pirkdorfer See St. Andräer See St. Urban See Zmulner See

stark eutroph Flatschacher See Goggausee Hörzendorfer See Moosburger Mühlteich Trattnigteich

hypertroph Maltschacher See



Nachdem das Untersuchungsjahr 2024 noch durch eine besorgniserregende Zunahme der Phosphorkonzentrationen geprägt war, drehte sich der Trend im Jahr 2025 erfreulicherweise um. Durch eine deutliche Verringerung der Nährstoffbelastung konnten elf Kärntner Seen um eine volle Trophieklasse besser eingestuft werden. Demgegenüber stand im gesamten Bundesland nur bei zwei Seen eine Verschlechterung der Situation. Datenanalysen zeigen, dass von dieser positiven Entwicklung und der Abnahme der Phosphorwerte vor allem die kleineren Kärntner Seen profitieren konnten. Detaillierte Einzelergebnisse zu allen untersuchten Gewässern können auf der Homepage des Kärntner Instituts für Seenforschung im Bereich „Seenbericht“ abgerufen werden.